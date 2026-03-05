Beyoğlu’ndaki deterjanlı kahve skandalında flaş gelişme! Dikkat çeken ‘Kusur yok’ kararı…

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.'nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.'nün, Münire A.'dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.'nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.