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Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:13 Son Güncelleme: 8.6.2022 09:32

Beyoğlu'ndaki vahşi cinayette yeni gelişme... Evine kadar takip edip öldürmüşler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Beyoğlu’ndaki vahşi cinayette yeni gelişme... Evine kadar takip edip öldürmüşler

İstanbul Beyoğlu'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine SABAH ulaştı. 1'i apart olan iki otelden toplanan güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte yakalanan üç katil zanlısının Aysel Bozkurt'u evine kadar takip ettikleri ve Bozkurt evine girdikten sonra adrese girerek vahşi cinayeti işledikleri ortaya çıktı.

Cinayetle sonuçlanan olay, 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde gerçekleşti.

63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak üzerindeki 18 kapı numaralı apartmandaki evine gasp amacıyla giren üç kişi; Aysel Bozkurt'u ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra boğarak öldürdü.

İstanbul Emniyeti; kaçan katillerin peşine düştü. 1'i Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan otel, diğeri ise Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki apart otel olmak üzere iki farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri toplandı ve incelemeye alındı.

Olayı gerçekleştirdikleri ve cinayeti planlı bir şekilde işledikleri tespit edilen Mehmet S., Eyüp K. ve Sait K. isimli üç katil zanlısı İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

HEMEN ARDINDAN APARTMANA GİRDİLER

Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine SABAH ulaştı. Güvenlik kamera görüntülerine göre; Serap B. isimli bir arkadaşıyla sokakta konuşan Aysel Bozkurt'u gizlice takip eden üç katil zanlısı, evine giden Aysel Bozkurt'un ardından apartmana girdi.

Aysel Bozkurt'un evine girdiği son görüntüsünün yansıdığı ve katil zanlılarının Bozkurt'un hemen ardından apartmana girdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Evine kadar takip ettikleri Aysel Bozkurt'un dairesine giren katil zanlıları ardından cinayeti işleyerek kaçtı.

İstanbul Emniyeti tarafından Gözaltına alınan katil zanlılarından Mehmet S. ifadesinde "Biz bir süre önce ilişki yaşadık. Ben bir gün evdeyken onunla birlikte iki adam beni gasp ederek iki bin lira paramı aldılar.

Ben de bir hafta sonra iki arkadaşımla gidip olayı gerçekleştirdim" diyerek cinayeti itiraf etti.

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Beyoğlu'ndaki vahşi cinayette yeni gelişme... Evine kadar takip edip öldürmüşler
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