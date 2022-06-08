Beyoğlu’ndaki vahşi cinayette yeni gelişme... Evine kadar takip edip öldürmüşler

Cinayetle sonuçlanan olay, 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde gerçekleşti.
63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak üzerindeki 18 kapı numaralı apartmandaki evine gasp amacıyla giren üç kişi; Aysel Bozkurt'u ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra boğarak öldürdü.
Olayı gerçekleştirdikleri ve cinayeti planlı bir şekilde işledikleri tespit edilen Mehmet S., Eyüp K. ve Sait K. isimli üç katil zanlısı İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
HEMEN ARDINDAN APARTMANA GİRDİLER
Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine SABAH ulaştı. Güvenlik kamera görüntülerine göre; Serap B. isimli bir arkadaşıyla sokakta konuşan Aysel Bozkurt'u gizlice takip eden üç katil zanlısı, evine giden Aysel Bozkurt'un ardından apartmana girdi.
Aysel Bozkurt'un evine girdiği son görüntüsünün yansıdığı ve katil zanlılarının Bozkurt'un hemen ardından apartmana girdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Evine kadar takip ettikleri Aysel Bozkurt'un dairesine giren katil zanlıları ardından cinayeti işleyerek kaçtı.
İstanbul Emniyeti tarafından Gözaltına alınan katil zanlılarından Mehmet S. ifadesinde "Biz bir süre önce ilişki yaşadık. Ben bir gün evdeyken onunla birlikte iki adam beni gasp ederek iki bin lira paramı aldılar.
Ben de bir hafta sonra iki arkadaşımla gidip olayı gerçekleştirdim" diyerek cinayeti itiraf etti.