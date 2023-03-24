Beyoğlu’ndan Kahramanmaraş’a uzanan kardeşlik sofrasında ilk iftar





HER GÜN KARDEŞLERİMİZLE BU SOFRALARDA İFTARLARIMIZI YAPACAĞIZ

Kardeşlik sofralarında depremzedelerle birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah (c.c) hepimize huzur içerisinde ve sağlıklı bir şekilde nice ramazanlar ve bayramlar nasip etsin. 30 gün boyunca ramazan ayında da burada sizlerle olacağız. Bu sofralar kardeşlik sofrasıdır. Her gün depremzede kardeşlerimizle birlikte bu sofralarda iftarlarımızı yapacağız. Ayrıca sahurda da birlikte olacağız inşallah. Mobil aş evlerimiz de ramazan boyunca her gün çevre bölgelerdeki depremzedelere iftarlıklarımızı ulaştırmaya devam edecek. Devlet millet el ele bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

