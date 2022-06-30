Beyrut Nerede? Beyrut Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Beyrut'u diğer Orta Doğu şehirlerinden ayıran özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkan coğrafi konumu da Beyrut'un turistik olarak gelişmesine katkı sağlayan bir özelliğidir. Hem bir deniz şehri olan hem de kente adını veren dağın eteklerinde bulunan Beyrut'a nasıl gidilir merak ediyor ya da Beyrut nerede diye öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Beyrut Nerede?

Batı Asya'da, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi olan resmi adı ile Lübnan Cumhuriyetinde bulunmaktadır Beyrut. Tipik bir Akdeniz iklimi bölgesi olan Beyrut hem yaz turizminde hem de kış turizminde sıklıkla tercih edilen bir yerdir. Beyrut aynı zamanda Lübnan dağları etekleri ve Akdeniz sahil şeridinde kurulmuş önemli bir liman şehridir.

Beyrut Nerenin Başkenti?

Beyrut hangi ülkede ya da Beyrut nerenin başkenti sorularının cevapları Lübnan'dır. Beyrut, bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Yaklaşık nüfusu 1.5 milyon olan Beyrut Orta Doğu'nun deniz kıyısına kurulmuş bir şehridir.

Beyrut'a Nasıl Gidilebilir?

Vizesiz seyahat edilen yerlerden biri olan Beyrut'a gidiş için genelde havayolu tercih edilmektedir. Ülkemizden, özellikle İstanbul'dan uçak ile 1 saat 25 dakika da varılan bir yer olan Beyrut'a gitmek için pasaportunuz olması yeterli. Son zamanlarda çok fazla tur gezilerinin de gündeme geldiği bir yer olan Beyrut'a tur ile de gidebilirsiniz.