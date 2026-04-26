Beyşehir Gölü’nde bahar bereketi

Konya'da yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar, yüzey su kaynaklarını olumlu etkilerken Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde de su seviyesi arttı. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle bazı bölgelerde kıyıdan yüzlerce metre çekilen göl, son aylarda yeniden su tutmaya başladı. Hem tarımsal sulama hem de balıkçılık açısından büyük önem taşıyan gölde, son üç aylık yağış döneminde önemli miktarda su artışı gözlemlendi. Yapılan ölçümlere göre, önceki dönemde yaklaşık 1 milyar metreküp seviyesine ulaşan su kaybının yarısına yakınının telafi edildiği gölde, mart ayı sonu itibarıyla bu kaybın 420 milyon metreküp seviyelerine gerilediği belirlendi. Yağışların etkisiyle baraj ve diğer yüzey su kaynaklarında da doluluk oranları bu yıl yüzde 50'ler seviyesine ulaştı. İlkbahar yağışlarının devam etmesi halinde göldeki su seviyesinin daha da artması ve eski seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!