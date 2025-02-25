Beyşehir Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Beyşehir Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Beyşehir Otogarı, 2013 yılında yenilenmiş olan bir yolcu terminalidir. Bu otogarda, otobüs yazıhaneleri, restoranlar, kafeler, marketler ve birtakım dükkanlar bulunur. Bunlar, yolcular için seyahati kolaylaştıran hizmetlerdir. Beyşehir Otogarı, Konya merkezi, ilçeleri ve köylerine olan otobüs ve minibüs seferleriyle ulaşımı sağlamaktadır. Beyşehir Otogarı nerede, yol tarifi ile Beyşehir Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı öğrenmek için araştırılmalıdır.

Beyşehir Otogar Nerede?

Beyşehir Otogarı, Konya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yer almaktadır ve otogarın adresi 42700 Bahçelievler/Konya'dır. Otogar, Konya merkezine oldukça yakındır ve Konya şehir merkezine 74 km mesafede bulunmaktadır. Bu nedenle, Beyşehir Otogarı Konya merkezine oldukça yakın ve ulaşımı kolaylaştırır. Otogardan çeşitli otobüs seferleri yapılmaktadır ve otogar içinde hizmetler sunulmaktadır.

Beyşehir Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Beyşehir Otogarı'na gitmek için aşağıda verilen yol tarifinden yararlanılabilir:

Konya Havalimanı'ndan Havaş otobüsleri veya ticari taksi ile Konya Merkez Otogarı'na geçilip, oradan da Beyşehir için kalkan servislere binmek mümkündür.

Bulunduğunuz şehrin otobüs terminalinden doğrudan Beyşehir Otobüs Terminali'ne ulaşım sağlanabilir.

Konya'dan Beyşehir'e olan uzaklık ortalama olarak 91 kilometredir. Özel araç veya araç kiralama ile rahatlıkla gidilebilir.

Otogar, Bahçelievler Mahallesi Isparta Çevre Yolu Caddesi No:758, Beyşehir, Konya adresinde yer almaktadır.

Beyşehir Otogarı'na yapılan yolculuğu süresi, seçtiğiniz ulaşım aracına bağlı olarak değişebilir. Konya Havalimanı'ndan Havaş otobüsleri veya ticari taksi ile Konya Merkez Otogarı'na gitmek, oradan da Beyşehir için kalkan servislere binmek, aşağı yukarı 1 saat 30 dakikadır. Otobüs ile gidenler ise bulundukları şehirlerden Beyşehir Otobüs Terminali'ne doğrudan ulaşabilirler ve yolculuk süresi bu durumda biraz değişkenlik gösterebilir. Özel araç kullanarak Beyşehir'e yolculuk yapmak ise ortalama olarak 1 saat 15 dakikayı bulur.