Beyza’yı göz göre göre katletti

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan, sosyal medyadan tanıştığı ve bir süre sonra saplantılı aşığı haline geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Selim Tekin tarafından ensesinden vuruldu. Tekin aynı tabancayla intihar etmeye kalktı. Hastaneye kaldırılan Buse Doğan 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde konuşan baba Cuma Doğan, "Kızım ilk kaçırıldğı zaman çocuk büroya gittim, şikâyette bulundum. Bakırköy Adliyesi'ne 35 kere şikâyette bulundum. Bu kişi yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı bir saatte binaya girip bir üst katta bekliyor. Kızım "İstemiyorum, gelmiyorum" diye ona yalvarıyor. 700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise "Yardım edin" diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor" diye yaşananları anlattı. Doğan'ın ailesinin geçtiğimiz yıl Müge anlı ile Tatlı Sert programına da çıktığı ve Buse'yi aradıkları öğrenildi.Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan ise, "Anne ve babası şikâyetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. O kızı defalarca kaçırdı. Annesi babası defalarca gidip şikâyetçi oldu. 13 yaşından 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam beni öldürecek' bile dedi. Sürekli anlattı ama onu kimse duymadı. Ben ya da başkası olsa anlarım ama o daha çocuktu. Bu adam niye tutuklanmadı? Kızı kaçırdı 3-4 defa. Polis benim ablama bağırıyordu evrak istedi diye. Bu şekilde olur mu? Koruma kararı aldılar. Koruma kararı sınırsızdı ve eylülde mahkemesi vardı. 1 ay içinde geldi kızı vurdu" dedi.