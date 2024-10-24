Beyzbol sopası silah sayıldı, ceza 2.5 kat arttı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (27) beyzbol sopasıyla döven Berk Öcalan (29), Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi beyzbol sopasını silah saydı. Daire, adli rapordaki yaralanmaların mahiyeti, olaydan sonra çekilen fotoğraflarda görülen Çetinkaya'nın vücudundaki izler ve silahtan sayılan beyzbol sopasıyla işlendiği gerekçesiyle cezayı önce yarı oranında artırarak 1 yıl 6 aya, kasten yaralama suçunu Çetinkaya'nın kemik kırığı olacak şekilde yapması nedeniyle de 2 yıl 7 ay 15 güne çıkarılmasını istedi. Yerel mahkeme de istinafın kararı doğrultusunda sanığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.