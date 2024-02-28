Bezelye Gaz Yapar Mı? Pişmiş Bezelye Yemeği Gaz Yapar Mı?

Gaz miktarının artması, bağırsaklardaki bazı maddelerin parçalanması sonucu meydana gelir. Hızlı yemek yemek, gazlı içecek içmek ve hava yutmak gaz problemine yol açan etkenlerdendir. Öte yandan, tüketilen besinlere de dikkat etmek gerekir. Brokoli, lahana ve fasulye gibi bazı lifli gıdalar, gaza sebep olabilir. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek isteyenler için bezelye gaz yapar mı veya pişmiş bezelye yemeği gaz yapar mı merak uyandırıcıdır.

Bezelye Gaz Yapar mı?

Vücut tarafından üretilen gaz, gıdalarda bulunan karbonhidratların bağırsaklardaki bazı bakteriler tarafından parçalanması sonucu oluşur. Gaz, aslında oldukça normal kabul edilen bir durumdur. Ancak, aşırı miktarda birikmeye başladığında, sancı yaptığında ve dayanılmaz bir hale geldiğinde önlem alınması gerekir. Buna neden olan besinlerden bazıları, lahana, enginar, karnabahar, kereviz, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, brokoli, havuç, fasulye, nohut, soğan, mercimek, patates, elma, armut, erik ve kayısıdır. Bunlara, çiğ veya pişmiş bezelyeyi de eklemek mümkündür. Bezelye, lifli bir gıda olduğu ve oligosakkaritler adı verilen bileşikleri içerdiği için gaza neden olur. Söz konusu bileşikler, sindirimin gerçekleştiği sırada fermente olarak gaz üretimine yol açar. Fakat bezelye, her ne kadar gaza sebep olsa bile her insanı aynı şekilde etkilemeyebilir.

Bezelyenin Gaz Yapmaması için Ne Yapmalı?

Tıpkı nohut ve fasulye gibi gaz yapan baklagillerden biri de bezelyedir. Gaz oluşumunu en aza indirmek için uygulanabilecek bazı yöntemler bulunur. Bunun için ilk olarak, bir gece önceden suda bekletilmeli ve ön haşlama yapılmalıdır. Ayrıca gaz yapmaması için maydanoz, limon veyahut marul ile tüketilmesi önerilir. Ek olarak şunlar yapılabilir:

-Sindirim sisteminin alışması için bezelyen yavaş yavaş yenilmelidir.

-Tüketilmeden önce mutlaka iyi pişirilmelidir.

-Sindirim sağlığını olumlu yönde etkileyen bezelyeyi aşırıya kaçmadan tüketmek, gaz oluşumunu azaltabilir.

-Bezelye yerken bol su içmek, sindirim sürecini kolaylaştırır ve gazın çok daha hızlı bir biçimde atılmasına yardımcı olur.