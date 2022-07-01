Biberiye Çayı Nasıl Yapılır? Taze Biberiye Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Biberiye çayı nasıl yapılır sorusuna yanıt verebilmek için bu çayı kaç kişilik yapacağınızı bilmelisiniz. Çayı tek kişi için yapabileceğiniz gibi tüm aile üyeleriniz için toplu olarak demleyebilirsiniz. Bununla birlikte taze biberiye çayı nasıl yapılır sorusu faydaları nedeniyle çok fazla araştırılan konulardandır. Taze biberiye çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir sorularını araştırdık ve sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Biberiye Çayı Demleme Yöntemleri

Bitki çaylarını tüketmeyi seviyorsanız denemeniz gereken çaylardan birisi de biberiye çayıdır. Biberiye çayını tüketmek hem sonbahar hem de kış aylarında son derece faydalıdır. Faydalarını öğrendiğinizde bu çayı günlük rutininize de ekleyebilirsiniz. Son derece lezzetli çaylardan biri olan biberiye çayını demlemek için ne kadar oranda biberiye ve su kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü fazlasının yan etkileri olabilir. Biberiye çayını eğer taze biberiye ile yapacaksanız şu şekilde demleme yapabilirsiniz:

Elinizdeki biberiye yapraklarını bir su bardağı suya bırakın.

Bir dal kadar biberiye yeterlidir.

Suyu kaynatın ve demliği bir kenara alın.

10 dakika kadar beklemeye bırakın.

Çayınızı süzün ve fincana alın.

Sonrasında çayınızı içebilirsiniz. Biberiye taze olduğunda demleme süresini iyi ayarlamanız gerekiyor. Gereken durumlarda çayınızın içine tatlandırması için eklemeler yapabilirsiniz. Ancak şeker atmanız önerilenlerden değil.

Biberiye Çayı Ne Kadar Demlenmeli?

Biberiye çayı içmek istiyorsanız demleme süresini 10 dakika ile sınırlı tutmanız gerekiyor. Bu süreyi 15 dakika da yapabilirsiniz. Ancak biberiyenin tadının çok yoğun olmasını istemiyorsanız ideal süre her zaman için 10 dakikadır.

Biberiye çayını yaparken kuru bitkilerden yararlanmak istiyorsanız 1 su bardağına 1 tatlı kaşığı kadar biberiye yeterli oluyor. Bunun da yine 10 dakikalık bir demlenme süresi bulunuyor. Eğer tadı yoğun gelirse limon, dağ kekiği, bal ya da lavanta gibi eklemeler yapabilmeniz mümkün. Bu çayı günde bir fincan tüketmeniz de yeterli. En fazla bir hafta kullanırsanız mutlaka bir hafta ara vermeniz gerekir.

Taze Biberiye Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Biberiye çayını demlemek son derece basit bir işlemdir. Çayı kuru ya da taze biberiye ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Faydaları ise her iki şekilde de değişmez. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

Biberiye çayı vitamin ve mineral deposudur. İçinde B1, B6, B12 bulunur. Bunun yanında C,D, E ve K vitaminleri de bulunur.

Hafızaya çok iyi gelir.

Konsantrasyonu artıran bir özelliği bulunur.

Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Buhar banyosu ile kullanıldığında solunum yollarındaki sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Antiseptik özellikler gösterir.

Boğazda oluşan yara ve tahrişlerin giderilmesine destek verir.

Antioksidan etkisi ile birlikte ödem attırıcı özellikleri bulunur.

Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Gibi birçok faydasından bahsetmek mümkün olabilir.

Biberiye Çayı Zararları

Biberiye çayı sağlıklı bitki çayları arasında yer alıyor olsa da bu çayın fazla tüketildiğinde yan etkileri olduğu bilinmelidir. Günde bir fincan tüketmek yeterlidir. Fazlası epilepsi krizlerini tetikleyebilir. Kan dolaşımını artırma özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda ülser ve kolit hastalarının artış göstermesine neden olabilir. Bu bakımdan mutlaka yan etkiler ortaya çıktığında bir uzmana görünmeniz önerilen durumlardan biridir.