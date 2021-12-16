Bibimbap tarifi: Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bibimbap tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından hazırlandı. Kore mutfağına ait olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler ise yoğun şekilde "Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BİBİMBAP NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BİBİMBAP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Baldo pirinç

Ispanak

Soya filizi

Havuç

Kırmızı kapya biber

Kabak

Taze soğan

Gosari

Sarımsak

Soya sos

Mırın

Sitake mantarı

Fish sauce

Bal

Susam yağı

Susam

Yumurta

Gochujang

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Bir süzgeç yardımıyla pirinci iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Yıkanmış pirinci bir tencereye aktarın ve üzerine suyu ilave edin. Yüksek ateşte suyu kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Pilav suyunu çektiğinde tencereyi ocaktan alın ve kapağını açmadan demlenmeye bırakın. Ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Soğanları, kabakları ve rendelenmiş havuçları ilave edip, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Sebzeleri kavururken 1/2 çay kaşığı kadar tuz ilave edin. Bir tencerede kaynayan suya ıspanakları ilave edin ve 1 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve ıspanakların suyunu çıkarmak için eliniz yardımıyla iyice sıkın. Bir kasede sarımsak ezmesi, bir tutam tuz ve biraz susam yağıyla ıspanakları iyice harmanlayın. Kavrulmuş sebzeleri, ıspanağı, acı biber ezmesini ve 1/2 yemek kaşığı susam yağını pilavın üzerine ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Hafifçe yağladığınız bir tavaya yumurtaları kırın ve yumurtaların beyazları pişene kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Son olarak pişen yumurtaları da pilavın üzerine ilave edip, tüm malzemeleri bir kez daha iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak yumurtaları servis tabağına aldığınız pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz.