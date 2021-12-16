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Giriş Tarihi: 16.12.2021 00:06 Son Güncelleme: 16.12.2021 00:06

Bibimbap tarifi: Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bibimbap tarifi: Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Kore mutfağı yemeklerinden Bibimbap gündemdeydi. Ekranlarda yapılışını izleyen ise evde kendileri de hazırlamak isteyerek Bibimbap tarifine ilişkin “Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Bibimbap tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından hazırlandı. Kore mutfağına ait olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler ise yoğun şekilde "Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BİBİMBAP NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BİBİMBAP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Baldo pirinç
  • Ispanak
  • Soya filizi
  • Havuç
  • Kırmızı kapya biber
  • Kabak
  • Taze soğan
  • Gosari
  • Sarımsak
  • Soya sos
  • Mırın
  • Sitake mantarı
  • Fish sauce
  • Bal
  • Susam yağı
  • Susam
  • Yumurta
  • Gochujang

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

  1. Bir süzgeç yardımıyla pirinci iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Yıkanmış pirinci bir tencereye aktarın ve üzerine suyu ilave edin. Yüksek ateşte suyu kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Pilav suyunu çektiğinde tencereyi ocaktan alın ve kapağını açmadan demlenmeye bırakın.
  2. Ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Soğanları, kabakları ve rendelenmiş havuçları ilave edip, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Sebzeleri kavururken 1/2 çay kaşığı kadar tuz ilave edin.
  3. Bir tencerede kaynayan suya ıspanakları ilave edin ve 1 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve ıspanakların suyunu çıkarmak için eliniz yardımıyla iyice sıkın. Bir kasede sarımsak ezmesi, bir tutam tuz ve biraz susam yağıyla ıspanakları iyice harmanlayın.
  4. Kavrulmuş sebzeleri, ıspanağı, acı biber ezmesini ve 1/2 yemek kaşığı susam yağını pilavın üzerine ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Hafifçe yağladığınız bir tavaya yumurtaları kırın ve yumurtaların beyazları pişene kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Son olarak pişen yumurtaları da pilavın üzerine ilave edip, tüm malzemeleri bir kez daha iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak yumurtaları servis tabağına aldığınız pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz.

KAYNAK: acunn.com

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