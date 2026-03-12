Van’da kan donduran vahşet! Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Olay, İpekyolu Millet Bahçesi önünde bulunan Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Davut Akbulak, oğlu Sadullah Akbulak ve B.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şah damarından ağır yaralanan Davut Akbulak, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Sadullah Akbulak'ın elindeki dört parmağını kaybettiği, B.D.'nin ise kolundan yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.