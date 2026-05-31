Giriş Tarihi: 31.05.2026 14:36

Bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Batman’ın Merkez Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki Barış Ak., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NECDET ÇAKIR
Olay, merkez Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede tırmanan gerginlik, fiziki müdahaleye ve ardından bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen arbede sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan 20 yaşındaki Barış Ak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Ak, kaldırıldığı hastanede üç günlük yaşam savaşını kaybetti. Cinayetin ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan ve olay yerinde inceleme yapan Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kavgaya karıştıktan sonra izlerini kaybettiren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

