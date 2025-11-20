Bıçaklı kavgaya ceza yağdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir fotoğraf stüdyosunda çalışan Mevlüt Ünnü, iş çıkışı eve doğru giderken bir kişinin yumruklu, sopalı saldırısına uğradı. Bununla da kalmayan şüpheli Ünnü'yü zorla bir araca bindirmeye çalıştı. Aracın sürücü koltuğundaki şüpheli Ünnü'yü darp edip, bıçak çekti. Ünnü de kendisini korumak için üzerinde bulunan meyve bıçağını çıkartıp, rastgele salladı. Bu esnada şüpheliler Hüseyin Duman ve Mehmet Arat bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Mevlüt Ünnü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı Hüseyin Duman'ın, Mevlüt Ünnü'nün kız arkadaşı H.A'nın (28) eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Mevlüt Ünnü hakkında, Arat ve Duman'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hüseyin Duman ve Mehmet Arat hakkında ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

HEPSİ CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme Mevlüt Ünnü hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün, 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası ve 'tehdit' suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Hüseyin Duman ve Mehmet Arat ise 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.