Haberler Yaşam Haberleri İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 10.2.2025 10:38 Son Güncelleme: 10.2.2025 10:41

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul’da Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Ataköy camiinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia son yolculuğuna uğurlanıyor

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitmiş alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atmıştı.

Mattia ise 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verince bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez çıkan kavgada çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönüp Mattia'ya bıçakla saldırmıştı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralanırken diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler atarak kaçmıştı. Olayın ardından şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yoğun bakımda 17 gündür tedavi altında olan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

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İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia son yolculuğuna uğurlanıyor
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