Bilal Erdoğan: 75 yıldır hayır yolunda olan herkesten Allah razı olsun

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapımı tamamlanan Ardeşen Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Ardeşen Şubesi Eğitim Merkezi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, AK Parti Milletvekili Harun Mertoğlu, İş İnsanı Nusret Bayraktar ve davetliler katıldı. Ardeşen Merkez Cami müezzini Yücel Çelenk tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burası 4-6 yaş olmak üzere gençlerimize, çocuklarımıza hizmet edecek, onların daha iyi yetişmesini destekleyecek bir eğitim kurumu. İlim Yayma Cemiyetimiz 75 yıllık en eski sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Gerçekten nice, güzel esaslı vatan evladının yetiştirmesinde emek vermiş,nice hayırseverler tarlasından patatesi göndermiş, o çocuklar okusunlar diye onların beslenmesine, barınmasına destek olmuş. 75 yıldır bu güzel hayır yolunda emeği olan herkesi bende hayırla anıyorum. Allah herkesten razı olsun, Allah sayılarını da arttırsın. Bundan ileriye de 75 yıl boyunca bu milletin artık evlatlarını uluslararası global küresel düzeye taşıyacak işleri yapmamız lazım. Yapıyoruz hamd olsun. Biliyorsunuz T3 Vakfımız var. Selçuk Bayraktar Amerika'ya gitmiş, en iyi üniversitelerde eğitim almış. Orada dünyanın bu insansız olan araçları alanında bir numarası haline gelmiş. Bu yetkinliğini Amerika için değil kendi vatanı, kendi milleti, kendi ülkesi için gelmiş Türkiye'de kullanıyor ve Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıyor. Aynen onun gibi dünya çapında yetiştireceğiz artık. Hem vatanperver olacak, hem inançlı olacak, eşyaya, hayvana bütün yaratıklara saygı gösterecek hem de sahasında dünyanın en iyisi olacak. Onun için bütün eğitimiyle, akademik donanımıyla verdiğimiz buradaki yaptığımız faaliyetler bugün İlim Yayma cemiyetimiz olsun, Gençlik vakfımız olsun, Ensar vakfımız olsun çalışmalarında çocuklarımıza robotik atölyeleri, dene-yap atölyeleri, programlama atölyeleri yapılıyor. Teknolojide bugün bir buçuk milyon genç bir sende Teknofest yarışmalarına katılıyor. Bu da hamd olsun Türkiye'mizdeki güçlü eğitim altyapısı sayesinde mümkün oluyor. Onun için son 23 yılda Türkiye'deki derslik sayısını 3 katından fazla arttıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bugün Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci, hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkelerine yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda 20 yılda bu daha iyi eğitilmiş neslimizden daha da iyi neticeler alacağız inşallah. Ama ne demiş büyüklerimiz "Allah'tan korkmayandan kork" demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden, daha iyi insan olması için. Bugün, eğer biz birilerine kızıyorsak, şunu niye yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi diyorsak eğer o içinde Allah korkusu olmadığı için yapmış demektir. Onun için istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayıları artsın, bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için Cumhurbaşkanımız "Türkiye yüzyılı" diyor. Evvela 21. Yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye böyle yetişmiş, gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Ben yeniden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hayırseverimiz Nusret beye çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Ardeşen Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Ardeşen Şubesi Eğitim Merkezinin yapımını gerçekleştiren iş insanı Nusret Bayraktar ise,"İnsanların en hayırlısı insanlara hizmetkar olanlardır. Bu düsturdan hareket ederek önce insanlar kendi çevresinde,köyünde,ilçesinde yaşadığı ve iskan edildiği yerlerde elinden geldiği kadar gücü ne kadar neye yetiyorsa o kadar. Bizim de gücümüz yettiği ölçülerde karınca misali kendi il.e merkezimizde çok çok önemli olduğunu düşündüğüm ve bildiğimiz genç yavrularımızın ağaç yaş iken eğilir düsturuyla 4*6 yaş eğitim kurumları, özellikle Kur'an kurslarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği günden bu yana özellikle gençler ve 4-6 yaş gruplarındaki çocukların Kur'an eğitimini yapabilmeleri için verdiği destek ve teşvik ve bugüne kadar gelinen nokta bizi memnun ediyor. Kur'an kurslarımızda sadece Kur'an öğretme değil, çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birlik ve beraberliği öğretmemiz lazım. Yavrularımıza sevgiyi öğretirken, Allah sevgisini, peygamber sevgisini, anne, baba, vatan, bayrak, komşu ve akraba sevgisini çocuklarımız gönlüne yerleştirmemiz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Ardeşen Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İlim Yayma Cemiyeti Ardeşen Şubesi ve Eğitim Merkezi İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından yapılan dualarla açıldı.