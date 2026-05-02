Bilal Erdoğan: “Batı, artık insanlığı yüceltemeyen bir Batı”

"Gençlerimiz dosdoğru ama gençlerimizin kafasının içini kurcalayan, onları ifsat etmek, bozmak isteyen o kadar çok akım, o kadar çok tezahür, o kadar çok cereyan var ki... Biz gençlerimizin, çocuklarımızın ilgilerini çeken, onları meşgul eden şeylerin yerine başka şeyler koyabilirsek, ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vadedebilecekler. Gerçekten yeniden dünyada barışın, yeniden dünyada sevginin, kardeşliğin egemen olabilmesine bizim gençlerimiz bence önayak olacaklar. Çünkü bizim ecdadımız Anadolu'da bunu başarmış. Anadolu'nun ötesindeki gönül coğrafyamızda bunu başarmış. Bu kadar milleti, bu kadar yüzyıl boyunca barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir ecdadımız var."