Bilal Erdoğan: Çocukların erken yaşlardan itibaren Türk müziğine aşina olmasını hedefliyoruz

'ÇOCUKLARIMIZI MÜZİK ÜSTATLARI OLARAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bilal Erdoğan, "Çocuk şarkılarının da, Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz. Yakın zamanda ilan ettiğimiz 'Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması' oldu. Dolayısıyla aslında Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasına sağlamayı hedefliyoruz. Tabii ki her sene okulumuza kabul ettiğimiz 24 müthiş müzik kabiliyeti olan çocuğumuzu da geleceğin müzik entelektüelleri, müzik erbabı, müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü okulumuz ne kadar tanınırsa o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.