Bilal Erdoğan Darülaceze iftarında konuştu: Türkiye bölgedeki gelişmelerde barış için çaba gösteriyor!

Darülaceze Başkanlığı'nda iftar programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra sanatçıların, sporcuların, futbolcuların ve kulüp başkanlarının katıldığı programda Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"50 YILDIR İSTİKRARSIZLIKLA İMTİHAN OLUYORUZ"

Ramazan ayında devam eden savaşlara dikkati çeken Erdoğan, "Bölgemizde bir savaş, bir soykırım yetmiyormuş gibi bir de İran'da İsrail ve Amerika'nın giriştiği yeni bir savaşı yaşıyoruz. Ülkemiz, 50 yıldır bölgesindeki istikrarsızlıklarla imtihan oluyor. Hepsinden doğrudan etkileniyoruz. 1970'lerde petrol krizi olmuştu, etkilendik. 1980'lerde İran-Irak savaşı olmuştu, etkilendik. 1990'larda Amerika Körfez'e girdi, etkilendik. 2000'lerde yine Irak'ta sıkıntılar, Suriye'de iç savaş yaşandı, yine etkilendik. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, yine etkilendik, etkileniyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin toplum olarak bölgede bir istikrar adası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Milletçe güçlüyüz, birliğimizi güçlendirelim. Bölgemize nizam vermekle ilgili de bir sorumluluğumuz var, bunu da kabul etmek lazım. Kudretimizle, merhametimizle bütün bu bölge ülkelerinin sağ selameti için Türkiye'nin daha güçlü olması, kenetlenmesi ve birliğini daha da güçlendirmesi lazım. Buna muhtaç olduğumuzu da özellikle hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DARÜLACEZE İLE MERHAMET ANLAYIŞINI YAŞATIYORUZ"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında, Gazze'deki soykırımda ve devam eden İran'daki savaşta barışın yanında olma çabasını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Bir yandan da bu savaşlardan mağdur olan, etkilenen insanlara, onların yaralarına merhem olmaya, Darülaceze ile de tescillenen o merhamet anlayışını yaşatmaya çalışıyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ OLDUĞU İÇİN GÜVENDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin çok kritik olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Cumhurbaşkanımız olduğu için kendimizi daha güvende, daha emniyette hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız olduğu için bölgemizdeki savaşlarda, haksızlıklarda Türkiye bütün dünyaya barışı, hakkaniyeti, adaleti haykırabiliyor, sesini yükseltiyor. Birleşmiş Milletler sistemi bütün bu çatışmaları bitirmek için yetersiz kalırken Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' çağrısıyla, 'daha adil bir dünya mümkündür' haykırışıyla ümidimiz adeta canlı kalıyor. 'Türkiye Yüzyılı', aynı zamanda bölgesinde barış ve istikrarı olan bir Türkiye anlamına geliyor."

"DARÜLACEZE MERHAMETİN ÖNEMLİ BİR DİREĞİ"

Darülaceze'nin, 2. Abdülhamid Han tarafından savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar için inşa ettirildiğini hatırlatan Erdoğan, Darülaceze'nin dünyada merhametin önemli direklerinden biri olduğunu, İstanbul'un merkezinde milletin merhamet medeniyetini temsil ettiğini söyledi.

"HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLARIYLA 130 YILDIR AYAKTA"

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise kurumda sundukları insan onuruna yaraşır bakım hizmetlerinin temelinde, imkanlarını birbiri için seferber eden, milletin dayanışma kültürünün yer aldığını kaydetti. İslam, Darülaceze'nin devlet bütçesine yük olmadan sadece hayırseverlerin bağışlarıyla 130 yıldır ayakta olduğunu aktararak, "Bizler, bize emanet edilen bu şefkat mirasının ruhunu koruyarak daha güçlü ve daha modern bir şekilde yarınlara taşıma sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Esra Ceceli İslam ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Darülaceze sakinlerini ziyaret edip hediye takdim etti.