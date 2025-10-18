Haberler Yaşam Haberleri Bilal Erdoğan ve Nobel Ödüllü Sancar'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü
Giriş Tarihi: 18.10.2025 20:15

Bilal Erdoğan ve Nobel Ödüllü Sancar'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü

Elazığ'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Türk dünyasından şairleri bir araya getirmesinin yanı sıra düzenlenen ödül töreniyle de büyük ilgi gördü. TİKA, YTB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde; Elazığ Valiliği, Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında organize edilen program kapsamında, TÜRGEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" takdim edildi.

Şiir Akşamları'nın ikinci gününde gerçekleşen ödül töreni, siyaset ve bürokrasinin üst düzey isimlerini Elazığ'da buluşturdu. Törene; ödül sahibi TÜRGEV Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum temsilcisi katılarak heyecana ortak oldu.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ŞİİR VE SANAT

Geleneksel hale gelen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, üç gün süresince Türk dünyasının dört bir yanından gelen şairleri Elazığlı sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, kentin kültür ve sanat hayatına renk kattı. TÜRGEV Başkanı Bilal Erdoğan, ödülünü düzenlenen törenle almak için Elazığ'a gelerek bu anlamlı geceye ayrı bir değer kattı.

