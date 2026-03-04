Bilal Erdoğan’dan Adnan Duman’a sosyal sorumluluk ödülü

Duman'a plaket, Necmettin Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan'ın takdimiyle plaketi alan Adnan Duman, anlamlı ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirten Duman, "Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve memlekete değer katan her çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerine desteğimiz sürecek" dedi.

