Bilal Erdoğan’dan Adnan Duman’a sosyal sorumluluk ödülü

Giriş Tarihi: 4.03.2026 23:58

Kırıkkale’nin savunma sanayisindeki önemli firmalarından Sinerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, sosyal sorumluluk çalışmalarına sağladıkları katkılar nedeniyle plaketle onurlandırıldı.

Duman'a plaket, Necmettin Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan'ın takdimiyle plaketi alan Adnan Duman, anlamlı ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirten Duman, "Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve memlekete değer katan her çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerine desteğimiz sürecek" dedi.

