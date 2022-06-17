Haberler Yaşam Haberleri Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:47 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:48

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri ile gündeme gelen Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni hakkında araştırmalar başladı. Kafalar’ın yıldızı olan Bilal Hancı ve Esin Çepni sosyal medya hesapları üzerinden boşanacakları iddialarını doğrulamış olup internet kullanıcıları “Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” sorularına yanıt arıyor. Esin Çepni 24 Temmuz 1993 doğumludur.

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni boşanma kararı aldı ve bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Yapılan açıklamanın ardından internet kullanıcıları "Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aramaya baladı. Esin Çepni lisanslı makyaj uzmanıdır.

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni 28 yaşındadır.

İstanbul Eminönü'de dünyaya gelen Çepni'nin birçok iş tecrübesinin olduğu biliniyor. Çepni, lisanslı makyaj uzmanlığı da yapıyor.

Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasının jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez vardı.

Esin Çepni, 26.07.2021'de Bilal Hancı ile dünyaevine girmişti.

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Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
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