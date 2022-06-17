Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni boşanma kararı aldı ve bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Yapılan açıklamanın ardından internet kullanıcıları "Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aramaya baladı. Esin Çepni lisanslı makyaj uzmanıdır.