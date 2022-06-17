Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni boşanma kararı aldı ve bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Yapılan açıklamanın ardından internet kullanıcıları "Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aramaya baladı. Esin Çepni lisanslı makyaj uzmanıdır.
ESİN ÇEPNİ KİMDİR?
24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni 28 yaşındadır.
İstanbul Eminönü'de dünyaya gelen Çepni'nin birçok iş tecrübesinin olduğu biliniyor. Çepni, lisanslı makyaj uzmanlığı da yapıyor.
Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasının jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez vardı.
Esin Çepni, 26.07.2021'de Bilal Hancı ile dünyaevine girmişti.