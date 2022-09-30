Bilardo Nasıl Oynanır? Amerikan Bilardo Kuralları, Oyun Terimleri ve 3,8,15 Top Oynanışı

Bir masa oyunu olan bilardo hem farklı vuruş teknikleri hem de merak edilen bilardo teknikleri ile incelenen bir spordur. Oyun şekillerine göre oyuncu sayısının da değiştiği bilardo en az kaç kişiyle oynanır diye merak ediyor musunuz? Hem top sayısına hem oynanan masanın şekline göre değişiklik gösteren bir spor olan bilardo, bilardo kuralları ile de tüm dünyada kabul edilmiş sporlardan biridir. İşte bilardo oyun terimleri ve 3,8,15 top oynanışları ile tüm bilardo tekniklerinin anlatımı ve detaylarına beraber geçelim.

Bilardo Kuralları

Bir hobi edinmek için bilardoya nasıl başlanır diye merak ediyorsanız eğer ilk önce bilardo kurallarını öğrenerek başlamalısınız. Tüm dünyada geçerli kuralları olan bir spor olan bilardonun kurallarını sizin için liste halinde hazırladık;

Bilardo masasında olan toplara sadece isteka ile vurulabilir.

Top masa dışına çıkarsa, isteka kaçırılırsa ya da topa nizami bir şekilde vurulmazsa faul sayılır. Her faul olduğunda faul yapan oyuncudan puan düşürülür.

Sayı kazanmak için size ait olarak belirlenen topları deliklerden geçirmelisiniz.

Sayı kaçırmadığınız yani deliği ıskalamadığınız sürece vurmaya devam edersiniz.

Deliğe giren her top için oyuncu 1 puan kazanır.

Bilardoda kazanmak için maç başlamadan önce belirlenen puana ilk önce ulaşmak gerekmektedir.

Bilardo Nasıl Oynanır?

Masada oynanan oyunlardan biri olan bilardo klasik bilardo ve Amerikan bilardo olarak farklılık gösterebilir. Şimdi öncelikle klasik bilardo nasıl oynanır daha sonra Amerikan bilardo nasıl oynanır diye detaylıca bakalım.

Klasik Bilardo Nasıl Oynanır: Genel olarak 3 top ile tercih edişe de 4 top ile de oynanabilen bir bilardo şeklidir. Klasik bilardo topların yuvaya sokulmasından ziyade beyaz top ile topların birbirine çarpması şekline dayanıyor. Klasik bilardonun temeli istekayı beyaz topa, beyaz topun da bilardo masasında bulunan diğer toplara en az birer kez çarpması şeklinde oynanır. Amerikan Bilardo Nasıl Oynanır: Rakiplerin birbirine sayısal üstünlük kurmasına dayanan bir bilardo çeşididir. Amerikan bilardosunda iki oyuncunun da kendine ait top grubu bulunur ve beyaz top aracılığı ile faul yapmadan kendilerine ait top grubunu deliklerden geçirirler. İlk olarak kendi toplarının tamamını ve üzerinde 8 yazan siyah topu cepten geçiren kişi oyunun galibi olur.

Bilardo En Az Kaç Kişiyle Oynanır?

Bilardo en az 2 kişi ile oynana bir oyundur. 2 kişi ya da 2'li gruplar olunarak da oynanabilir.

Bilardo Terimleri

Bir oyunu tüm kurallarına göre oynasak da oyun ile ilgili terimlere hakim olmadığımızda anlamamız zorlaşacaktır. Tüm kafa karışıklarını çözecek bilardo terimleri ve açıklamaları ise şöyledir;