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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:04 Son Güncelleme: 15.6.2022 10:05

Bilecik Nerede? Bilecik Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Bilecik Nerede? Bilecik Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Geniş bir coğrafyaya dağılmış ülkemizde farklı bölgeler ve iller bulunmaktadır. Eğitim hayatımız boyunca ülkemiz coğrafyası ve iller ile ilgili öğrendiğimiz bilgileri zaman içinde unutabiliyor olmamız oldukça normaldir. Özellikle küçük ya da sonradan il olmuş illerde yaşanan unutma sorunlarının artmasına da sebep olmaktadır. Bilecik de internette sıklıkla aratılan ve merak edilen iller arasındadır. Peki, Bilecik nerede? Elimize haritayı alıp baktığımız zaman Bilecik nerede harita üzerinde gösterebiliyor muyuz? Bilecik nereye bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Bilecik ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Bilecik hangi bölgede sorusunun cevabını sizin için bu yazımızda hazırladık.

Ülkemizdeki şehirlerin yerlerini bilmek bize kültürel olarak da fayda sağlayacaktır. Gezeceğimiz yerler hakkında önceden bilgi sahibi olmak ya da nereleri gezmemiz gerektiğiniz bilmek yolculukların altın kuralıdır. Güzel ülkemizin şehirlerinden biri olan Bilecik nerede ya da Bilecik nereye bağlı sorularının cevaplarına beraber geçelim.

Bilecik Nerede?

Marmara bölgesinin Güney Marmara kısmında yer alan bir şehrimizdir. 7 coğrafi bölge içinden İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgesi ile kesim noktası bulunan Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Konumu dolayısıyla Marmara bölgesinin Anadolu ile sınır bağlantısı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilecik ilimizin doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa ve kuzeyinde ise Sakarya illeri bulunur. Güncel nüfusu 228.334 olarak karşımıza çıkar.

Bilecik Nereye Bağlı?

Bilecik bir il olarak karşımıza çıkar. İl statüsüne sahip olduğu için herhangi bir yere bağlı olmayan Bilecik ilimiz Marmara Bölgesinde bulunur.

Bilecik Hangi Bölgede?

Bilecik ilimiz ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Harita üzerinde Marmara bölgemizin Güney Marmara kısmında karşımıza çıkar.

Bilecik'e Nasıl Gidilir?

Marmara bölgesinde bulunan Bilecik ilimize kara yolu ile her ilden ya da ilçeden ulaşılabilir. Havayolu ile ulaşımda yakın iller üzerinden tercih edilmektedir. Ülkemizin demiryolu ağında da ulaşım olarak aktif kullanılan illerimiz arasındadır.

Bilecik Haritada Nerede?

Bilecik ilimizin harita üzerindeki konumu aşağıdaki gibidir;

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Bilecik Nerede? Bilecik Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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