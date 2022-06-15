Bilecik Nerede? Bilecik Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizdeki şehirlerin yerlerini bilmek bize kültürel olarak da fayda sağlayacaktır. Gezeceğimiz yerler hakkında önceden bilgi sahibi olmak ya da nereleri gezmemiz gerektiğiniz bilmek yolculukların altın kuralıdır. Güzel ülkemizin şehirlerinden biri olan Bilecik nerede ya da Bilecik nereye bağlı sorularının cevaplarına beraber geçelim.

Bilecik Nerede?

Marmara bölgesinin Güney Marmara kısmında yer alan bir şehrimizdir. 7 coğrafi bölge içinden İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgesi ile kesim noktası bulunan Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Konumu dolayısıyla Marmara bölgesinin Anadolu ile sınır bağlantısı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilecik ilimizin doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa ve kuzeyinde ise Sakarya illeri bulunur. Güncel nüfusu 228.334 olarak karşımıza çıkar.

Bilecik Nereye Bağlı?

Bilecik bir il olarak karşımıza çıkar. İl statüsüne sahip olduğu için herhangi bir yere bağlı olmayan Bilecik ilimiz Marmara Bölgesinde bulunur.

Bilecik Hangi Bölgede?

Bilecik ilimiz ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Harita üzerinde Marmara bölgemizin Güney Marmara kısmında karşımıza çıkar.

Bilecik'e Nasıl Gidilir?

Marmara bölgesinde bulunan Bilecik ilimize kara yolu ile her ilden ya da ilçeden ulaşılabilir. Havayolu ile ulaşımda yakın iller üzerinden tercih edilmektedir. Ülkemizin demiryolu ağında da ulaşım olarak aktif kullanılan illerimiz arasındadır.

Bilecik Haritada Nerede?

Bilecik ilimizin harita üzerindeki konumu aşağıdaki gibidir;