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Giriş Tarihi: 13.2.2025 14:08 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:08

Bilecik Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bilecik Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bilecik, Marmara Bölgesi’nde yer alır. Türkiye’nin en küçük illerinden biri olan Bilecik geniş ormanları, yaylaları, kanyon ve göletleri ile görülmeye değer doğal güzellikler sunmaktadır. Şehrin doğal güzelliklerini yakından görmek isteyenler için ulaşımın nasıl gerçekleştiği merak edilen konular arasında yerini almaktadır. Bu sebeple Bilecik otogarı nerede ve yol tarifi ile Bilecik otogarına nasıl gidilir ve merkeze yakın mı soruları sıkça sorulmaktadır.

Bilecik Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bilecik Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bilecik doğal güzelliklerinin yanında önemli tarihi geçmişe de sahiptir. Antik çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan şehirde aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de temelleri atılmıştır. Şehrin hem doğal yapısını hem de tarihini merak edenler için ulaşımın nasıl sağlandığı merak edilmektedir. Bilecik otogarı nerede ve yol tarifi ile Bilecik otogarına nasıl gidilir ve merkeze yakın mı sorularına sıkça cevap aranmaktadır.

Bilecik Otogar Nerede?

Bilecik otogarının 2017 yılında yeri değiştirilmiştir. Yeni yapılan Bilecik otogarı çevreyolu yakınlarındadır. Bilecik otogarının adresi: Ertuğrulgazi Mahallesi Atatürk Bulvarı Bilecik/ Merkez olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Bilecik Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bilecik'e karayolu ve demiryolu üzerinden ulaşım sağlamak mümkündür. Karayolunu tercih edenler için Türkiye'nin birçok farklı noktasından şehre ulaşım sağlamak mümkündür. Bilecik otogarının merkeze olan uzaklığı yaklaşık 1 kilometre olarak bilinmektedir. Otogara ulaşım sağlamak için özel araç, taksi veya şehir merkezinden hareket eden minibüsler tercih edilebilir.

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Bilecik Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bilecik Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
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