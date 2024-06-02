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Giriş Tarihi: 2.6.2024 13:07

Bilecik’te araç şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı!

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA
Bilecik’te araç şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı!
Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinden Gökçeler köyü istikametine giden E.A.'nın kullandığı 03 VR 098 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü E.A. ile yolcu İ.D. ve K.B. yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerden sonra yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bilecik’te araç şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı!
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