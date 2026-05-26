Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:14

Bilecik’te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Bilecik bayram namaz saati

2026 Kurban Bayramı ile Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namaz vakitleri vatandaşların gündeminde yer aldı. Böylece Bilecik’te yaşayanların “Bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta?” sorusunu yanıt buldu. İşte detaylar…

Bilecik'te Kurban Bayramını ibadetle karşılamak isteyen Müslümanlar, camilere gitmeden önce namaz saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 81 ildeki saatler netleşti. Bu durumda Bilecik bayram namaz vakti ön plana çıktı

BİLECİK'TE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?


Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bilecik'te ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 06:10 saatinde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

  • Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
  • Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)
  • Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Zehra Demirok - Editör

