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Giriş Tarihi: 6.8.2024 10:18

Bilecik'te kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Bilecik’te kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te Keskin köyünden Gölpazarı merkeze doğru seyir halindeki16 AIY 491 plakalı otomobil sürücüsü V.A., İsmetpaşa Mahallesi su deposu önüne geldiği esnada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından sürücü V.A., tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Bilecik'te kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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