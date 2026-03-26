Haberler Yaşam Haberleri Bİlecik'te tarihi eser operasyonu: 1 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 19:43

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 168 sikke, çeşitli ebatlarda 101 taş, 37 yüzük ve kase altı objeler, 31 madeni para, 9 çömlek parçası, orak, vazo ve metal kase dahil toplam 349 malzeme ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Söğüt ilçesinde N.Ş'nin ikametine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 168 sikke, çeşitli ebatlarda 101 taş, 37 yüzük ve kase altı objeler, 31 madeni para, 9 çömlek parçası, orak, vazo ve metal kase dahil toplam 349 malzeme ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

