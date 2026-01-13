Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Valilik açıklaması bekleniyor!

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Bilecik de yer alıyor.

- 13 Ocak Salı: Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşük kalması beklenmektedir.

- 14 Ocak Çarşamba: Yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların şehre hakim olacağı tahmin edilmektedir.