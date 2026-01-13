Haberler Yaşam Haberleri Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:01

Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Valilik açıklaması bekleniyor!

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Bilecik’te öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın için tatil kararını yakından takip ediyor. Valiliğin açıklamaları anbean takip edilirken Bilecik’te yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor.

Bilecik'te 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, gözler Valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte son durum;

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Bilecik de yer alıyor.

- 13 Ocak Salı: Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşük kalması beklenmektedir.

- 14 Ocak Çarşamba: Yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların şehre hakim olacağı tahmin edilmektedir.

