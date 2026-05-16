Haberler Yaşam Haberleri Bilek güreşinde gururumuz oldu
Giriş Tarihi: 16.05.2026

Şanlıurfa Haliliye Belediyesporlu genç sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak 3'üncü oldu. Budapeşte'de 8-20 Mayıs arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 34 ülkeden toplam 1323 sporcu mücadele etti. Büyükler 90 kilogram kategorisinde yarışan Ocakoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu. Ocakoğlu, bu sonucun ardından Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. İHA

