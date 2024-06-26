Bilezikler, her tarza ve zevke hitap eden, geçmişten günümüze önemini koruyan şık aksesuarlardır. Kolunuzu süsleyen bu zarif parçaların en güzel yönü ise, kişiye özel ölçülerde hazırlanarak tam oturmasıdır. Doğru bilezik ölçüsü, hem konfor hem de estetik açıdan önemlidir. Çok dar bir bilezik bileğinizi sıkıştırarak rahatsızlık verebilirken, çok gevşek bir bilezik ise kayabilir ve kaybolabilir. Doğru ölçüde bir bilezik ise bileğinizi nazikçe sararak hem şık görünür hem de rahat bir kullanım sunar. Bu sebepten bilezik ölçüsü nasıl alınır, bilezik ölçüsü tablosu ile evde bilek ölçüsü nasıl hesaplanır gibi konuları bilmek önemlidir.

Bilezik Ölçüsü Nasıl Alınır?

Gerekli Malzemeler:

İp veya kağıt şerit

Cetvel veya mezura

Kalem (isteğe bağlı)

Adım 1: Hazırlık

Elinizi avuç içi yukarı bakacak şekilde düz bir şekilde tutun. Tüm parmaklarınızı birleştirin.

Adım 2: Ölçüm

İpi veya kağıt şeridi başparmağınızın kökünün hemen altından geçirerek bileğinizin etrafına sarın. İki ucun birleştiği noktayı işaretleyin veya ipi kesin.

Adım 3: Sonuç

İpi veya kağıt şeridi cetvelle ölçerek bilek çevrenizi milimetre cinsinden öğrenin.

Ek İpuçları:

Bilekliğinizi rahat bir şekilde takabilmeniz için bilek ölçünüze 1-2 cm ekleyebilirsiniz.

Bileklik, birden fazla zincirden oluşuyorsa, zincirlerin eklenmesi için biraz daha fazla boşluk bırakmanız gerekebilir.

Daha kalın bilekliğiniz varsa, bilekliğinizin etrafına rahatça sığacak şekilde ayarlanabilen bir bileklik seçmeniz önerilir.

Hediye olarak bileklik alacaksanız, bilek ölçüsünü önceden öğrenmeniz önemlidir.

Evde Bilek Ölçüsü Alma Alternatifleri

Eğer ip veya kağıt şerit bulamıyorsanız, bilek ölçünüzü belirlemek için şu yöntemi de kullanabilirsiniz:

Telefon Şarj Cihazı Kablosu: Telefon şarj cihazınızın kablosunu bileğinizin etrafına sararak ölçüm yapabilirsiniz.

Bilezik Ölçüsü Tablosu