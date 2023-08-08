Bilgisayar Ne Kadar Elektrik Harcar? Bilgisayar 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Bilgisayarlar yoğun şekilde elektrik tüketen cihazlar değildir. Özellikle laptop türündeki cihazların daha düşük elektrikle çalıştığı görülür. Bilgisayarın aylık elektrik tüketiminde doğal olarak kullanım süresinin doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarın yeni nesil teknoloji ile üretilmiş olması da önemlidir. Bilgisayar ne kadar elektrik harcar, 1 ayda ne kadar elektrik yakar soruları konunun araştırılmasında dikkate alınması gereken hususlardır.

Bilgisayar Ne Kadar Elektrik Harcar?

Bilgisayar, ev ve iş ortamının vazgeçilmez elektronik cihazları arasında kabul edilir. Oyun, internet ve iş maksatlı kullanılan bilgisayarlara her daim ihtiyaç duyulur. Bilgisayarların elektrik tüketiminin ne olduğu özellikle ebeveynler tarafından merak edilir.

Her bilgisayarın sahip olduğu donanım kendine özgüdür. Bu nedenle bilgisayarın harcadığı elektrik miktarı da farklı olacaktır. Bu anlamda en doğru hesaplamayı yapmak için bilgisayarın kW cinsinden harcadığı elektrik miktarının bilinmesi gerekir. Basit bir formül kullanarak kullandığınız bilgisayarın aylık elektrik faturasına yansımasını hesaplayabilirsiniz.

Ülkemizde elektrik birim fiyatı her yıl güncellenmektedir. Bu güncelleme de dört farklı şekilde yapılır. Bunlar düşük kademeli mesken, yüksek kademeli mesken, düşük kademeli işyeri ve yüksek kademeli işyerleridir. 2023 yılı belirlenen fiyat tarifesi aşağıdaki gibidir.

Düşük kademeli mesken 1,5017 TL/kWh

Yüksek kademeli mesken 2,2525 TL/kWh

Düşük kademeli işyeri 2,886 TL/kWh

Yüksek kademeli işyeri 3,848 TL/kWh

Bilgisayar 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Bilgisayar kullanımının aylık elektrik faturasına yansımasını bir örnek ile açıklayalım. Aylık 240 kW saat değerin altında elektrik tüketen meskenler düşük mesken tarifesine göre fiyatlandırılır. Bilgisayarların her birinin tükettiği elektrik miktarı birbirinden farklıdır. Genel anlamda bilgisayarlar 100-250 watt seviyesinde elektrik tüketir.

250 watt saatlik elektrik tüketimine sahip olan bilgisayarın günlük ortalama 8 saat çalıştığını düşünelim. Bu durumda bilgisayar günlük 1600 watt elektrik harcayacaktır. Söz konusu tüketim miktarı 1,6 kW elektriğe tekabül eder. düşük kademeli bir meskende bilgisayarın elektrik faturasına günlük katkısı 1,6x1,5017=2,40272 TL olacaktır. Aylık faturaya yansıması ise 72,08 TL'dir. Buradan da anlaşılacağı gibi normal bir bilgisayarın elektrik tüketim bedeli çok yüksek değildir.

Oyun bilgisayarı ve grafik tasarımı için kullanılan bilgisayarların özellikleri oldukça yüksektir. Bu bilgisayarlarda kullanılan donanım gereği elektrik tüketimi de normal bilgisayarlardan daha fazla olacaktır. Bilgisayarın yorulmasına neden olan yüksek çözünürlüklü görseller de elektrik tüketiminin artmasına katkı sağlayan etmenler arasındadır. Dizüstü bilgisayarların masaüstü bilgisayarlara nazaran daha düşük elektrik sarfiyatına neden olduğunu söyleyebiliriz.