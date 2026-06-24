Bilgisayar olimpiyatlarında Trabzon imzası

Trabzon Fen Lisesi öğrencisi Elif Başak Keleş, İtalya'da düzenlenen 6. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanarak hem Trabzon'a hem de Türkiye'ye uluslararası alanda büyük gurur yaşattı. İtalya'nın Cesenatico kentinde düzenlenen 6. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na 59 ülkeden 218 öğrenci katıldı. Avrupa'nın en başarılı genç yazılım ve algoritma yeteneklerinin yarıştığı olimpiyatta, Türk öğrenciler önemli bir başarı tablosu ortaya koydu. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında hazırlanan Türkiye Milli Takımı, yarışmayı 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı. Trabzon Fen Lisesi öğrencisi Elif Başak Keleş'in yanı sıra Nehir Karatopcu ve Zeynep Cansu Mutlu gümüş madalya, Aslıhan Buğa da bronz madalya elde etti.

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