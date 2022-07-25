Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayara Şifre Koyma Ve PC Şifre Değiştirme - Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur Ve Nasıl Değiştirilir?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:01 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:03

Bilgisayara Şifre Koyma Ve PC Şifre Değiştirme - Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur Ve Nasıl Değiştirilir?

Bu zamanların en çok kullanılan teknolojik aletlerinden biri olan bilgisayarlar, hayatımızın önemli parçalarından birisi haline gelmiştir. Bilgisayar, çoğu bilgiye pratik bir şekilde ulaşmamızda yardımcı olan bir veri kasasıdır. Aynı zamanda bilgisayarlar sayesinde kişiler istedikleri anılarını ya da bilgilerini kaydetme ve saklama imkanına da sahiptir. İşte bizler bu sebeple bilgisayarlarımıza çok önem veririz ve çoğu kişinin bilgisayarımıza kolaylıkla erişebilmesini önlemek için de şifre koyarak güvenliğini sağlarız. Bu nedenle bilgisayara şifre koyma ve PC şifre değiştirme son derece önemlidir. Bilgisayara Şifre Koyma ve PC Şifre Değiştirme- Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur ve Nasıl Değiştirilir? Sorusu bu yüzden çok sık araştırılan konular arasında olmuştur.

Bilgisayara Şifre Koyma Ve PC Şifre Değiştirme - Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur Ve Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarlar; eğlence amaçlı, iş amaçlı veya eğitim amaçlı birçok farklı alanda kullanılmakta ve bu sayede her açıdan bizlere kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde neredeyse her evde bir bilgisayar bulunmakta ve genellikle de bu bilgisayarlar ortak kullanılmaktadır. Bu sebeple kişinin bilgisayarında bulunan bazı fotoğraflar veya özel dosyalar kurcalanmaktadır. Bilgisayarınızın sizden başkasının izinsiz kullanmasını önlemek için bazı tedbirler bulunmaktadır. Alınabilecek bu tedbirlerden en önemlisi de bilgisayarımıza şifre koymaktır. Bizler bu sayede başkalarının eline geçen bilgisayarımızın güvenliği konusunda daha az endişeye kapılırız. Sizler için derlediğimiz bu yazımızda, bilgisayara şifre koyma ve PC şifre değiştirme hakkında önemli ipuçlarına yer verdik. İşte detaylar...

Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur?

Başkalarının bilgisayarımızı kolaylıkla açmaması için bilgisayarlarımıza şifreler koymaktayız. Bilgisayara şifre koyma işlemi aslında çok basittir. Bunun için öncelikle denetim masasını açmamız gerekiyor. Bilgisayar simgesine tıklayarak veya bilgisayarın arama çubuğuna Denetim Masası yazarak bunu bulabilirsiniz. Denetim masası açıldıktan sonra Kullanıcı Hesapları adındaki bölmeyi açıyoruz.

Karşınıza gelen sekmede Başka Bir Hesabı Yönetin diyoruz ve daha sonra parola koymak istediğimiz kullanıcıyı seçiyoruz. Bu işlemi de hallettikten sonra açılan ekranın sol kısmında parola oluştur seçeneği çıkıyor. Bu kısımdan koymak istediğimiz şifreyi iki kere yazıyoruz ve istersek şifreyi unutma ihtimalimize karşı bir ipucu da bırakabiliyoruz. Son olarak altta parola oluştur kısmına tıklayarak işlemi tamamlayabiliyoruz.

Bilgisayar Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarımızın güvenliği için şifre koyarız. Parolalar kişiye özeldir ve bilgisayar içerisindeki tüm verilerin korunmasını sağlar. Ancak bazen bu şifreler başkaları tarafından bir şekilde öğrenilebilir. Bu sebeple bilgisayarınıza önceden koyduğunuz şifreleri istediğiniz zaman kaldırabilir veya değiştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle bilgisayarınızdaki başlat menüsüne girmeniz gerekecektir. Ardından hesaplara tıklayarak, hesap ayarlarında bulunan menü kısmında oturum açma seçeneğine giriniz.

Sağ menüde bulunan parolayı seçerek, ekle butonuna tıkladıktan sonra parola oluştur seçeneğinden yeni şifreyi belirleyebilirsiniz. Parola ipucu kısmına ise, şifreyi unutmanız halinde bir ipucu yazmanız istenecektir. Bu işlemin ardından son butonuna tıklayarak, bilgisayar şifresini değiştirebilirsiniz.

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Bilgisayara Şifre Koyma Ve PC Şifre Değiştirme - Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur Ve Nasıl Değiştirilir?
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