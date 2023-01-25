Bilgisayarda Boot Ne Demek? Bilgisayarda Boot Etmek Ne Demek, Önyükleme Nasıl Yapılır?

Birçok insanın kulağına aşina olan bilgisayarda boot etmek, aynı zamanda insanların aslında içeriğini bilmediği de bir olaydır. Peki bilgisayarda boot etmek ne demektir ya da önyükleme nasıl yapılır? Teknoloji ve bilgisayar çağında olmamız ile bu sorular günden güne artmakta ve insanlar bu konular hakkında daha fazla araştırma yapmaktadır. Bu soruların cevabını merak eden okuyucularımız için aşağıdaki metinde tüm sorulara ulaşabilecekleri bir yazı derledik. Şimdiden keyifli okumalar…

Boot Ne Demektir?

Bir bilgisayar kavramı olarak boot, işletim sistemine erişebilmek için bilgisayara güç verme işlemidir. Bu işlem İngilizcede boot kelimesi ile ifade edildiği gibi, boot up, start up ve booting kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Türkçede açılış olarak adlandırılan bu işlemle, donanımların düzgün çalıştığından ve gerekli yazılımın doğru bir şekilde yüklenebildiğinden emin olunmaktadır.

Bilgisayarda Boot Etmek Ne Anlama Gelmektedir?

Bilgisayarın boot edilmesi, işletim sisteminin başlatılması için bilgisayarı hazırlamak anlamına gelmektedir. Daha kolay bir dille ifade etmek gerekirse boot etmek, bilgisayarın açma tuşuna basılması ile işletim sisteminin arayüzünün gelmesi arasındaki süreç olarak tanımlanmaktadır. Oldukça basit görünen bu işlemde, açılma süresinde geçen birkaç saniye içinde çok sayıda işlem yapılır. Bir boot işlemi sırasında bilgisayar aşağıdaki görevleri gerçekleştirir.

Bilgisayardaki güç düğmesine basıldığında, bilgisayar kasasının içindeki diğer donanım bileşenlerine güç sağlayan güç kaynağı başlatılır.

Bilgisayardaki POST olarak da bilinen otomatik bir tanılama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemle birlikte tüm donanımların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

BIOS sabit diski denetleler. Ön yükleyiciyi çalıştırmak için kullanılan bu disk, sabit diskin ilk bölümünde yer alır.

Önyükleyici sabit sürücüdeki işletim sistemin arar ve bulunan işletim sistemini yüklemeye başlar.

İşletim sisteminin, bilgisayar kasası içerisinde donanım bileşenlerini kullanmasına ve onlarla etkileşim içerisinde girmesine olanak tanıyan donanım sürücüleri yüklenir.

Eğer varsa kullanıcının oturum açmak için bir kullanıcı adı ve parola girmesine izin veren bir oturum açma ekranı görüntülenir.

Bunların hepsinin sonucunda bilgisayar açılır ve kullanıma hazır hale gelir.

Bazı durumlarda bilgisayardaki açılış işleminde hatalarla karşılaşılabilir ve bu genelde bilgisayarın POST olarak da bilinen otomatik tanılama işlemini gerçekleştiremediğine veya sabit sürücü ve bellek gibi bir aygıtın düzgün olarak çalışmadığına işaret eder.

Önyükleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayar biliminde önyükleme olarak bilinen bu işlem, bir donanım veya bir yazılım komutu ile elektrik verilen bilgisayarı başlatma işlemidir. Açıldıktan sonra, bir bilgisayarın merkezî işlem biriminin ana belleğinde yazılım yoktur, bu nedenle bazı işlemlerin yürütülebilmesi için yazılımı belleğe yüklemesi gerekir. Bu işlem, merkezi işlem birimindeki donanım veya bilgisayar sistemindeki ayrı bir işlemci tarafından yapılabilir. İşletim sistemi ve bazı uygulamalar elde başlatıldığında, önyükleme tamamlanır.

Önyükleme dizisini başlatan küçük uygulamaya önyükleyici adı verilmektedir ve çoğu zaman, çok aşamalı önyükleyiciler kullanılır. Bu sırada karmaşıklığı artıran birkaç uygulama, bir zincir yükleme işleminde birbiri ardına yüklenmektedir ve önyükleyiciler, özellikle boyut olarak özel kısıtlamalarla karşılaşabilmektedir. Birinci aşama önyükleyici ve ikinci aşama ön yükleyici olarak ikiye ayrılmaktadır:

Donanım başlatma aşaması (birinci aşama ön yükleyici) örnekleri arasında BIOS, UEFI, coreboot, Libreboot ve Das U-Boot bulunur. Yalnızca orijinal 8088/8086 işlemciler tarafından desteklenen yönergeleri kullanacak şekilde kodlanmıştır.

İkinci aşama önyükleyici

GNU GRUB, rEFInd, BOOTMGR, Syslinux, NTLDR ve iBoot gibi ikinci aşama yani işletim sistemi başlatma aşaması önyükleyicilerin kendileri işletim sistemi değildir, ancak bir işletim sistemini düzgün şekilde yükleyebilir ve yüklemeyi ona aktarabilir; işletim sistemi daha sonra kendini başlatır ve fazladan aygıt sürücüleri yükleyebilmektedir.

Bir "temiz önyükleme", çok az sayıda sürücü ve başlangıç programı ile başlar, böylece bir arka plan programının oyuna veya programa engel olup olmadığını belirlenebilmektedir. Bu, programı güvenli modda başlatmaya benzeyen bir durumdur ancak bir sorunun nedenini yalıtmaya yardımcı olmak için başlangıçta hangi hizmetlerin ve programların çalıştırıldığı üzerinde daha fazla denetim sağlanmalıdır. Bilgisayar kullanıcıyla etkileşime girmeye hazır olduğunda veya işletim sistemi sistem uygulamalarını çalıştırabiliyorsa, önyükleme işlemi tamamlanmış sayılabilir.