Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayarım Kaç Bit? Bilgisayarın Kaç Bit Olduğu Nasıl Anlaşılır, Nereden Bakılır ve Öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:26 Son Güncelleme: 25.1.2023 10:26

Bilgisayarım Kaç Bit? Bilgisayarın Kaç Bit Olduğu Nasıl Anlaşılır, Nereden Bakılır ve Öğrenilir?

Bilgisayarım kaç bit sorusu herkes tarafından merak edilen bir konudur. Bilgisayarınızın kaç bit olduğu belli programları çalıştırmak için önemli bir özelliktir. Çok pratik bir şekilde bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz. Bilgisayarın kaç bit olduğu nasıl anlaşılır sorusunu arama motorlarına yazdığınızda karşınıza birçok aydınlatıcı yazı çıkacaktır. Windows pc kaç bit olduğu nereden öğrenilir sorusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Bilgisayarım Kaç Bit? Bilgisayarın Kaç Bit Olduğu Nasıl Anlaşılır, Nereden Bakılır ve Öğrenilir?

Bilgisayarım kaç bit sorusunu bilgisayarı olan herkes merak etmiştir. Bilgisayarda bazı programların çalışması için bu özellik son derece önemlidir. Bilgisayarın kaç bit olduğu nasıl anlaşılır? Dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarda aynı yöntemler uygulanarak bu özellik öğrenilebilir. Bu sayede hangi yazılım ve programları yükleyebileceğinizi tespit edebilirsiniz. Windows pc kaç bit olduğu nereden öğrenilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bilgisayarım Kaç Bit?

Kullandığınız işletim sistemi ne olursa olsun bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmeniz gerekir. Bu seçenekler arasında karşınıza 32 bit ya da 64 bit seçenekleri çıkar. Eski nesil olarak tabir edilen düşük özelliğe sahip olan bilgisayarlar 32 bit iken yeni nesil bilgisayarların 64 bit olduğu görülür.

Eski nesil olan 32 bit bir bilgisayara yeni nesil bir yazılım ya da program indirdiğinizde muhtemelen bilgisayarınız bu programı kabul etmeyecektir. Doğal olarak bilgisayarınızda yapmak istediğiniz işlemleri yapmakta zorlanacaksınız.

Yeni bilgisayar satın alırken ya da mevcut bilgisayarınızı daha iyi şartlarda kullanmak için 64 bit işlemciye sahip bilgisayarları tercih etmeniz gerekir. Bu sayede piyasadaki yeni nesil program ya da yazılımları kullanma imkânı bulabilirsiniz.

Bilgisayarın Kaç Bit Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bilgisayarınızda kısa birkaç işlem yapmaktır. Aşağıdaki adımları takip ederek bilgisayarınızın kaç bit olduğu yönündeki merakınızı kolay bir şekilde giderebilirsiniz.

  • Masaüstünde bulunan "bilgisayarım" sekmesinin üzerine mouse ile gelin.
  • Mouse'un sağ butonuna tıklayarak "özellikler" sekmesine tıklayın.
  • Karşınıza çıkan özellikler penceresinde bilgisayarınızın 32 ya da 64 bit olduğunu göreceksiniz.

Yukarıdaki kolay işlemleri yaparak bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrendiğinizde hangi programların bilgisayarınız için uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

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Bilgisayarım Kaç Bit? Bilgisayarın Kaç Bit Olduğu Nasıl Anlaşılır, Nereden Bakılır ve Öğrenilir?
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