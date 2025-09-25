Bilgisayarın Ekran Kartı Nasıl Öğrenilir? Laptop Ekran Kartı Özelliklerine Nasıl Bakılır?

Bilgisayarın ekran kartı özelliklerini öğrenmek, özellikle oyun, tasarım veya video düzenleme gibi performans gerektiren işler için oldukça önemlidir. Laptop veya masaüstü bilgisayarda ekran kartı modelini ve teknik detaylarını doğru bir şekilde bilmek, sistemin kapasitesini anlamak ve uyumlu yazılımlar kullanmak açısından fayda sağlar. Bu nedenle bilgisayarın ekran kartı nasıl öğrenilir ve laptop ekran kartı özelliklerine nasıl bakılır sorularının yanıtlarını bilmek, kullanıcılar için pratik ve rehber niteliğinde olacaktır.

BİLGİSAYARIN EKRAN KARTI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayarın ekran kartını öğrenmek için Windows'ta Sistem Bilgisi veya dxdiag ile "Ekran" bölümüne bakabilir, ya da Aygıt Yöneticisindeki "Görüntü Bağdaştırıcıları"ndan görebilirsiniz. Ayrıca GPU-Z gibi programlarla detaylı bilgi alınabilir.

LAPTOP EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİNE NASIL BAKILIR?