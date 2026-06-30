Bilim Isparta’da gökyüzü gecesi

TÜBİTAK işbirliğinde Bilim Isparta Merkezi'nde havacılık ve uzay ile teknoloji atölyesi kapsamında gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe çocuklar, gençler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar teleskopla ay ve gökyüzünü yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar ayrıca merkezdeki atölyeleri de ziyaret ederek bilgi aldılar. Etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar, teleskopla Ay'ı gözlemlediklerini belirterek, "Bilim Isparta'ya çok teşekkür ederiz. Ay'ın kraterlerine kadar gördük. Teleskoplar çok güzeldi. Merakımızı giderdik. Merkezi de gezdik, çok güzeldi" dediler.