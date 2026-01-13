‘Bilim neferi’ profesör 88 köy dolaştı

"Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir" sloganıyla 2 yıl önce yola çıkan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Köyde Okuma Etkinlikleri kapsamında son olarak Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık Köyü'nü ziyaret etti.

ATOMU ANLATTI

Köy okullarını dolaşarak öğrencilere bilimin kapılarını açan ve hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham veren Böyükata, bu ziyaretle 8 ilde 88'inci köy okuluna ulaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencileri yalnızca akademik alanlarda değil; spor, müzik ve sanatta da kendilerini geliştirmeye teşvik etti. Böyükata, "Matematik ve fen bilimlerini günlük yaşamla ilişkilendiren bilim söyleşileri yaptık. Atom ve moleküller dünyasına yönelik düşünme becerilerini harekete geçirecek sorular yönelttim. Yabancı dil bilmenin ve çok yönlü yetkinliklerin günümüz dünyasındaki önemine de değindik" diye konuştu.