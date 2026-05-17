Bilim şenliğinde jandarmaya yoğun ilgi

Kırşehir
'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Bilim Şenliği'nde jandarma ekiplerinin kurduğu stant vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Cacabey Meydanı'ndaki fuarda sergilenen son teknoloji yerli üretim silahlar ile olay yeri inceleme ekiplerinin kullandığı teknik ekipmanlar ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi. Öğrenciler; jandarma personelinin bilgilendirmeleri eşliğinde çeşitli uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen bilim şenliğinde farklı fakülteler ve kurumlar tarafından hazırlanan teknoloji odaklı çalışmalar tanıtıldı.