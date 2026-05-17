Haberler Yaşam Haberleri Bilim şenliğinde jandarmaya yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Bilim şenliğinde jandarmaya yoğun ilgi

Bilim şenliğinde jandarmaya yoğun ilgi
  • ABONE OL
Kırşehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Bilim Şenliği'nde jandarma ekiplerinin kurduğu stant vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Cacabey Meydanı'ndaki fuarda sergilenen son teknoloji yerli üretim silahlar ile olay yeri inceleme ekiplerinin kullandığı teknik ekipmanlar ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi. Öğrenciler; jandarma personelinin bilgilendirmeleri eşliğinde çeşitli uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen bilim şenliğinde farklı fakülteler ve kurumlar tarafından hazırlanan teknoloji odaklı çalışmalar tanıtıldı.
#KIRŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim şenliğinde jandarmaya yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA