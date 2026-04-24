‘Bilim TIR’ında beyin fırtınası yaptılar

Trabzon'un Of Belediyesi ile AHBAP Derneği'nin işbirliğiyle ilçeye getirilen Bilim TIR'ı, binlerce çocuğu bilimle buluşturdu. "Beyin" temasıyla hazırlanan ve 9 üniteden oluşan Bilim TIR'ında öğrenciler; refleks ölçümü, anlık tepki testleri ve beyin fırtınası gibi etkinliklere katıldı. Uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda çocuklar, özellikle yapay zekâ alanında temel bilgiler edinme fırsatı yakaladı.

HEDEF 6 BİN ÖĞRENCİ

Trabzon Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, etkinliğin çocuklar açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek öğrencilerin hem eğlendiğini hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti. Of Folklor Derneği yöneticilerinden İhsan Hacıbektaşoğlu ise projeyle 3 ayda 5 bin 600 öğrenciyle buluşulduğunu, çevre ilçelerle birlikte bu sayının 6 bine yaklaşacağını söyledi. Programın tamamlanmasının ardından Bilim TIR'ının Sürmene ve Araklı ilçelerine geçeceği, ardından Trabzon merkezde yaz boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi. Projenin ilerleyen süreçte Bayburt başta olmak üzere çevre illerde de sürdürülmesi planlanıyor.