Bilimin en iyisini alıp yurdunuza dönün

Dr. Onur; "Sayın Bakanımızın araması çok mutlu etti. Yaptığımız işin görünür olması bizi sevindirdi. Yakın zamanda kardeşimle birlikte Bakan beyle Ankara'da yüz yüze görüşeceğiz. Kuraklık sorunun çözmek, ne gibi tarım uygulamaları yapılabilir ve çiftçi nasıl desteklenir bunları konuşacağız. Benim amacım susuz tarımı yaygınlaştırmak. Anadolu'nun farklı bölgelerine ve Türki Cumhuriyetlere susuz tarımı taşımak." dedi.

"BİLİMİN EN İYİSİNİ ALIN YURDUNUZA DÖNÜN"

Can suyu vererek lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya gibi bitkileri susuz tarımla yetiştirmeyi başaran Dr. Onur, "Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği öğrenciler için söylediği, 'Biz sizi kıvılcımlar olarak gönderiyoruz. Sizler meşaleler olarak dönün sözlerini şiar edindim. Giderken de zaten amacım buydu.





Ben toprağıma çok bağlıyım. Gençlere şunu söylemek istiyorum: Dünyayı görün. Dil öğrenin, farklı alanlarda kendini geliştirin. Çeşitli işlerde çalışın. Bilimin en iyisi nerdeyse oraya gidin. Eğitim için gidin, kendinizi donatın ve gelin. Toprağınıza geri dönün." şeklinde konuştu.