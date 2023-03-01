Bilinçli Taksir Nedir? Bilinçli Taksir Örnekleri ve Unsurları Neler, Olası Kast İle Farkı Ne?

Bilinçli taksir nedir sorusu şu şekilde açıklanmaktadır; TCK 22. Maddesinin ikinci fıkrasında taksirli suça, üçüncü fıkrasında ise bilinçli taksirli suça yer vermiştir. Bilinçli taksir, kişinin, oluşmasını beklediği sonucu istememesine rağmen yinede o sonucun meydana gelmesi olarak açıklanmaktadır. Bilinçli taksir örnekleri neler sorusunun yanıtı ise TCK'de yer alan; taksirle öldürme, trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokulması ve genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması örnekleri gösterilebilir.

Bilinçli Taksir Nedir?

Bilinçli taksir; failin "öngördüğü" sonucun gerçekleşmesini istememesine rağmen, kural ihlali yapması veya şans, kişisel yetenek vb. etkenlere dayanarak hareket etmesi ile fiili gerçekleştirmesidir. TCK'de suçlar 'kast' durumu ile işlenir. Bu yüzden kanunda taksirli hali belirtilmeyen suçlardan dolayı kişiye ceza verilmemektedir. Örneğin, mala zarar verme, suçu kasten işlenen ve TCK'de de bu şekilde geçen bir suçtur. Taksirle mala zarar vermek kanunda yer almadığı için kişi cezalandırılmaz. Sadece özel hukuk alanında tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

Bilinçli Taksir Örnekleri ve Unsurları Neler, Olası Kast İle Farkı Ne?

Bilinçli taksirle işlenen suçlara bazı örnekler şu şekilde verilebilir; alkollü araç kullanarak trafik kazası nedeniyle ölüme neden olma, kırmızı ışıkta geçerek bir araçla çarpışarak ölüme neden olma, çok tehlikeli işlerde kesinlikle alınması gereken hayati önlemleri almayarak işçi çalıştırıp iş kazası neticesinde ölüme neden olma şeklinde sıralanabilir.

TCK'de bilinçli taksirli suçlar aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmaktadır;

Taksirle öldürme,

Taksirle yaralama,

Çevrenin taksirle kirletilmesi,

Taksirli iflas,

Taksirle çocuğun soy bağını değiştirme suçunun işlenmesi,

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokulması,

Atom enerjisi ile taksirle patlamaya neden olmak,

Taksirle zehirli madde katma suçunun işlenmesi,

Taksirle askeri tesislerin tahrip edilmesi,

Savaş zamanlarında yükümlülükleri taksirle yerine getirmeme,

Devletin güvenliğine ve siyasal faydasına ilişkin bilgileri taksirle açıklama,

Yasaklanan bilgileri taksirle açıklama,

Taksir ile casusluk fiillerinin işlenmesi.

Bilinçli taksir bazı unsurları içermektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır; fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, hareketin iradililiği, sonucun iradi olmaması, hareketle sonuç arasında nedensellik bağının bulunması ve sonucun öngörülebilir olmasına rağmen bu sonucun fail tarafından öngörülmemesi şeklindedir.

Bilinçli taksir ile olası kast kavramları birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu durum iki kavramın farkları neler sorusunu akıllara getirmektedir. Bilinçli taksir nedir; tahmin edilmesine rağmen istenmeyen sonucun gerçekleşmeyeceği inancı ile davranılması (kötü sonucun oluşmayacağını düşünür), olası kast ise direkt istenmeyen sonucun tahmin edilmesi ve kabullenilmesidir (kötü sonucun oluşacağını düşünür ama bu durum onun için önemli değildir).