Haberler Yaşam Haberleri Bilinçli tüketici nedir, nasıl olunur? Bilinçli tüketici kime denir, özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:14 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:14

Bilinçli tüketici nedir, nasıl olunur? Bilinçli tüketici kime denir, özellikleri nelerdir?

Bilinçli tüketici nedir, nasıl olunur? Bilinçli tüketici kime denir, özellikleri nelerdir?

Tüketici hakları günümüzün en değerli konularından bir tanesi konumunda. Bu değer hem devletin hem de özel girişimcilerin katkısıyla sağlandı. Tüketiciye de bu çerçevede düşen sorumluluk bilinçli tüketici olmaktır. Bilinçli tüketici; çevre dostu, etik ve daha doğru satın alma kararları verebilen müşterilerdir. Çevre ve sosyal bilinci ile nereden alışveriş yapacağını iyi bilen tüketicilerdir. Ayrıca bilinçli tüketici ücret eşitliği ve insani çalışma uygulamalarını da destekler. Bilinçli tüketici nedir? Konusunu ayrıntılı şekilde ele aldık. Bilinçli tüketici nasıl olunur? İşte merak ettikleriniz.

Bilinçli tüketici kavramı günümüz şartlarında daha çok önem kazanmıştır. Özellikle internet alışverişlerinin arttığı şu dönemlerde bilinçli tüketici özelliği tüketicilerde aranan özellik olmuştur. Bilinçli tüketici için en temel kural, haklarını bilmek ve haklarını aramaktır. Ayrıca güvenilir yerden alışveriş yapmak bilinçli tüketicinin en dikkat etmesi gereken konulardan biridir. İsminden de anlaşılacağı üzere tüketici bilinçli bir şekilde sipariş vermelidir. Bilinçli tüketici nasıl olunur? Sorusun yanıtını merak ettiğinizi biliyoruz. Bilinçli tüketici nedir? Beraber inceleyelim…

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİME DENİR?

Bilinçli tüketici kavramı aslında ev ekonomisinin de temelini oluşturan kavramdır. Bilinçli tüketici olan kişi ekonomik açıdan hem kendine, sosyal açıdan hem çevresine fayda sağlamaktadır. Aldığı ürünlerin her detayını bilen ve ne kadar harcama yapması gerektiğini tahmin eden kişidir. Ayrıca bir ürün almadan öncede o ürün hakkında araştırmacı olan kişidir. Bilinçli tüketici nasıl olunur? Diyorsanız sizler için bilinçli tüketici özelliklerini hazırladık. Bu maddeleri inceleyerek siz de bilinçli tüketici olabilirsiniz.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİ

  • Alışverişe çıkmadan önce liste yapan ve bu listenin dışında ürün almayan,
  • Alışverişe gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bilinçli şekilde karar veren,
  • Alacağı ürünü önceden araştırmış olan,
  • Alacağı ürün hakkında yorumları okuyan,
  • Mağazada alacağı ürünün son kullanma tarihine bakan, TSE ve CE damgalarını kontrol eden,
  • Gıda ürünlerinin ambalajlarının yırtık, hasarlı veya açık olmamasını kontrol eden,
  • Mağazadan istediği ürünü aldıktan sonra başka ürün almayan,
  • Ödeme sırasında aldığı fişi saklayan,
  • Aldığı ürün hakkında sorun yaşarsa fişiyle beraber iade sürecini yapabilen,
  • Tüketici haklarını iyi bilen, gerektiğinde tüketici hakları mahkemesine başvuran,
  • Aldığı ürünlerin garanti süresini yetkili kişilere onaylatır ve garanti süresini düzenli takip eden,
  • Televizyon, gazete ve Genel Ağ üzerindeki reklamlara karşı dikkatli davranan kişiler bilinçli tüketicidir.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Aşağıdaki sorulara "Evet" cevabını veriyorsanız bilinçli tüketici kurallarına uyuyorsunuz demektir.

  • Satın alınan mal ya da hizmete gerçekten ihtiyaç var mıydı?
  • Tasarlanan amaca hizmet etti mi?
  • İhtiyaç ve istekler yeterli ölçüde tatmin edildi mi?
  • İhtiyaca uygun kalite seçilebildi mi?
  • Malın satın alınmasında kullanılabilecek tüm bilgilerden faydalanıldı mı?
  • Satın alınan malın kullanımı ve bakımı istenen şekilde gerçekleşebiliyor mu?
  • Kişisel ve piyasa imkânları göz önüne alınarak alışveriş için en uygun zaman seçilebildi mi?

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Bilinçli tüketici nedir, nasıl olunur? Bilinçli tüketici kime denir, özellikleri nelerdir?
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