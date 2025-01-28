Bilirkişinin konuşmasını ses kaydına alan Barış Pehlivan gözaltına alındı

Dün Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI

Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan ve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Barış Pehlivan bu soruşturma kapsamında gözaltına aldın.