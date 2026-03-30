Bilirkişiyi hedef göstermişti: İmamoğlu’nun 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün görülüyor

Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:05

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, bugün Silivri'de görülmeye devam ediliyor.

Batuhan ALTINBAŞ
  • ABONE OL

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hakkında "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun bu suçtan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yolsuzluk soruşturmasından da yargılanan İmamoğlu için "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan yargılanacağı dava, Silivri'de başka bir salonda görülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz