Bilirkişiyi hedef göstermişti: İmamoğlu’nun 4 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava bugün görülüyor

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hakkında "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun bu suçtan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yolsuzluk soruşturmasından da yargılanan İmamoğlu için "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan yargılanacağı dava, Silivri'de başka bir salonda görülüyor.