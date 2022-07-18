Bilkent Üniversitesi taban puanları: 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bilkent Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, 'İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bilkent Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
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Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|45
|543,23171
|603
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|45
|541,42142
|791
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|529,48326
|2.967
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|45
|528,79801
|3.134
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|27
|526,24235
|3.795
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|20
|525,65311
|3.951
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|524,25447
|4.356
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Burslu) (Burslu)
|EA
|24
|519,88096
|251
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|517,17075
|6.793
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|508,90629
|10.569
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|507,00086
|11.605
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|504,41171
|659
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|80
|503,77536
|13.433
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|26
|502,48996
|14.159
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|21
|500,34966
|802
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|3
|498,21721
|16.847
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Burslu)
|DİL
|8
|497,80912
|1.611
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|27
|496,07050
|1.001
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|80
|494,91827
|19.007
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|16
|493,97276
|1.106
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|21
|485,87462
|1.607
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|8
|484,26519
|2.431
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|20
|480,24466
|29.636
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|480,23959
|29.641
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|42
|479,45958
|30.231
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|6
|469,67432
|3.567
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|80
|467,66430
|39.618
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|28
|465,57060
|41.299
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|21
|463,69915
|3.966
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|461,49643
|4.247
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|10
|461,42690
|44.736
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|20
|459,08202
|46.745
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|11
|451,10135
|1.606
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|8
|443,78276
|59.993
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|3
|439,50238
|63.762
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|48
|439,37075
|7.170
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|433,32238
|69.159
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|24
|431,50635
|11.700
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|20
|426,97064
|74.687
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|30
|422,59646
|15.837
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|414,31013
|21.348
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|49
|412,91702
|87.340
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|410,26524
|24.882
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|406,18407
|28.945
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|123
|402,31229
|33.373
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|48
|400,94874
|15.434
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|56
|398,73660
|37.943
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|37
|383,05400
|20.454
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|80
|376,58247
|74.822
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|373,26121
|128.562
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|366,50168
|136.719
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|71
|358,36469
|147.390
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|82
|357,50353
|115.076
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|41
|349,85417
|132.860
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|346,91805
|163.469
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|44
|339,65512
|158.774
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55
|325,89407
|120.928
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|100
|319,90463
|217.518
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|100
|318,98259
|220.543
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|42
|314,25497
|236.731
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|27
|308,51046
|257.946
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|305,00977
|242.345
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|40
|300,93659
|287.851
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|4
|298,17120
|299.608
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|22
|293,99623
|317.989
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SÖZ
|10
|288,44436
|269.874
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|95
|248,70863
|593.939
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|242,34291
|646.482
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|225,39772
|811.027