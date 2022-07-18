Haberler Yaşam Haberleri Bilkent Üniversitesi taban puanları: 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:35 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:44

Bilkent Üniversitesi taban puanları: 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Bilkent Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin bölümü, taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Bilkent Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte bilgiler…

Bilkent Üniversitesi taban puanları: 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bilkent Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, 'İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bilkent Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

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BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 45 543,23171 603
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 45 541,42142 791
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 529,48326 2.967
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 45 528,79801 3.134
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 27 526,24235 3.795
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 525,65311 3.951
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 524,25447 4.356
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Burslu) (Burslu) EA 24 519,88096 251
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 517,17075 6.793
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 508,90629 10.569
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 507,00086 11.605
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 12 504,41171 659
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 80 503,77536 13.433
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 26 502,48996 14.159
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 21 500,34966 802
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 3 498,21721 16.847
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Burslu) DİL 8 497,80912 1.611
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 27 496,07050 1.001
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 80 494,91827 19.007
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 16 493,97276 1.106
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 21 485,87462 1.607
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 8 484,26519 2.431
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 480,24466 29.636
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 480,23959 29.641
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 42 479,45958 30.231
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 6 469,67432 3.567
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 80 467,66430 39.618
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 28 465,57060 41.299
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 21 463,69915 3.966
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 461,49643 4.247
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 10 461,42690 44.736
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 459,08202 46.745
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 451,10135 1.606
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 8 443,78276 59.993
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 3 439,50238 63.762
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 48 439,37075 7.170
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 4 433,32238 69.159
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 24 431,50635 11.700
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 20 426,97064 74.687
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 30 422,59646 15.837
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 414,31013 21.348
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 49 412,91702 87.340
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 15 410,26524 24.882
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 406,18407 28.945
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Ücretli) (Ücretli) EA 123 402,31229 33.373
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 48 400,94874 15.434
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 56 398,73660 37.943
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 37 383,05400 20.454
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 80 376,58247 74.822
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 373,26121 128.562
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 366,50168 136.719
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 71 358,36469 147.390
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 82 357,50353 115.076
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 41 349,85417 132.860
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 346,91805 163.469
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 44 339,65512 158.774
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 55 325,89407 120.928
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 100 319,90463 217.518
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 100 318,98259 220.543
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 42 314,25497 236.731
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 27 308,51046 257.946
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 305,00977 242.345
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 40 300,93659 287.851
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 4 298,17120 299.608
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 22 293,99623 317.989
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SÖZ 10 288,44436 269.874
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 95 248,70863 593.939
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 10 242,34291 646.482
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 225,39772 811.027
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Bilkent Üniversitesi taban puanları: 2022 Bilkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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