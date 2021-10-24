Bill Gates Bodrum Kalesi’ni karış karış gezdi

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum'a demir attı. Gates, Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi. "Lana" isimli yatla Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine gelen Gates, İzmir
'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.
2.5 SAAT KALDI
Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro'luk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen "Lana" isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2.5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Gates'in hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içindeki Su Altı Arkeoloji Müzesi
'ni de gezdiği öğrenildi. Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates'e eşlik etti. Korumalardan bazıları görüntü çekmek isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştı. Öte yandan 'Lost
', 'Prison Break
', 'Criminal Minds
' gibi ünlü dizilere imza atan ABD'li yönetmen Bobby Roth da film çekmek için Bodrum'u tercih etti.