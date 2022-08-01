NBA tarihinin en önemli isimlerinden olan Bill Russell 88 yaşında hayata veda etti. 12 kez All-Star olan Bill Russell, 11 defa şampiyon olarak kırılması zor bir rekor başardı. Bu sebeple basketseverler Bill Russell kimdir sorusunu yöneltiyor. NBA'in en ikonik oyuncularından biri olan basketbolcu, tüm kariyerini Boston Celtics'te geçirmişti. Peki, Bill Russell kimdir? Bill Russel neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte detaylar!
BILL RUSSELL KİMDİR?
William Felton Russell, NBA'in efsanevi pivot oyuncularındandır. Boston Celtics'in 13 sezonda kazandığı 11 şampiyonlukta önemli role sahip basketbolcudur. NBA'de oynadığı dönemlerde büyük pivot Wilt Chamberlain'le karşılaştırılmıştır. Her ne kadar bireysel anlamda ona karşı zayıf kalsa da elde ettiği şampiyonluklar sayesinde onu geçmiştir.
2.08 m boyunda olan ve pivot pozisyonunda oynayan Bill Russell 1955 ve 1956 yıllarında San Francisco Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu kazanmıştır. Bu dönemde 55 maç üst üste kazanarak inanması güç bir performans göstermişlerdir.
1956 Melbourne Olimpiyatları'na ABD Basketbol Takımı'nın kaptanı olarak çıkmış ve altın madalayayı takımına kazandıran en önemli oyunculardan biri olmuştur.
1956 yılında Boston Celtics'le NBA kariyerine başlamıştır. 1969'a kadar oynadığı NBA'de 1958 ve 1967 yılları hariç tüm sezonlarda şampiyonluk yaşamıştır. Koçu Red Auerbach yönetiminde bu başarılar ulaşırken ABD'nin bu denli önemli bir ligde bu kadar önemli rol alan ve başarılı olan ilk Afroamerikalı oyuncu olmuştur.
1966 ile 1969 yılları arasında aynı zamanda antrenörlük yaptığı Celtics'le iki şampiyonluk kazanmıştır. Antrenörlük kariyerine 1973-1977 arası Seattle SuperSonics'de, 1987-1988 yıllarında ise Sacramento Kings'te devam etmiştir.
Bill Russell hâlen NBA'in en çok yüzük kazanan oyuncusu konumundadır.
BILL RUSSELL NEDEN ÖLDÜ?
Russell 31 Temmuz 2022 tarihinde Mercer Island, Washington'da ki evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Russell'in eşinin yanında huzur içinde vefat ettiği belirtildi. Yaşa bağlı olarak ölümün gerçekleştiği belirtildi.
BILL RUSSEL ÖLDÜĞÜNDE KAÇ YAŞINDAYDI?
NBA'in en büyük oyuncularından Bill Russell, öldüğünde 88 yaşındaydı.